Жесткое приземление. Как возврат к реальности стал для Украины символом капитуляции

Роман Рейнекин.  
11.03.2025 10:24
  (Мск) , Киев
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Авторская колонка, Война, Дзен, Политика, США, Сюжет дня, Украина


Судя по последним сводкам отчаянной борьбы украинского начальства против любых попыток перевести войну из горячей фазы в переговорную стадию, Киев еше на что-то надеется.

Да и проукраинское лобби в Европе изо всех сил старается подкинуть дровишек в угасающий костер украинских надежд. То Норвегия, важно надув щеки, пообещает Украине крупную сумму денег когда-нибудь потом. То Дания устами своих официалов промычит про готовность рассмотреть вопрос отправки на берега Днепра своих миротворцев. То в Брюсселе вновь поднимут из могилы призрак очередного «расширенного финансирования» аж на 800 миллиардов евро.

Судя по последним сводкам отчаянной борьбы украинского начальства против любых попыток перевести войну из...

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Правда, всякий раз выясняется, что между словами и делами европейских заукраинцев пропасть немаленького размера. Примерно как между изучением вопроса возможности отправки войск и самой отправкой.

Из самого последнего: внезапно выяснилось, что одобренному 6 марта всеми, кроме венгров, плану евробюрократов по ускоренной милитаризации ЕС – труба. А вместе с ним та же труба и планам выделения Украине в кредит 150 миллиардов евро на закупку систем ПВО, артиллерии, беспилотников и других вооружений. Причина – извечный спор немцев и французов о расходах. Точнее – о том, кто будет нести это бремя.

Как пишет британская Financial Times, Шольц выступил за закупку оружия у британцев и турок. Что не понравилось Макрону, заявившему, что «деньги не должны тратиться на новый готовый комплект, который опять будет неевропейским».

А еще не менее внезапно выяснилось, что обрадованным планами ЕС заменить американскую спутниковую связь европейкой украинцам придется ждать аж до 2030 года, но и это неточно. Ведь речь идет не о готовом решении под ключ – забирай и пользуйся, а об очередных «планах по изучению возможностей». И вот так у них все.

Зато со стороны американцев все больше неприятной для киевских конкретики по очертаниям предлагаемого мирного плана. В Госдепе заявили, что извинений Зеленского и подписания сделки по редкоземам уже недостаточно для прощения.

В «базовом пакете» для Зеленского теперь будет идти и согласие на прекращение огня и проведение новых выборов. Причем желательно без самого Зеленского. Что заставило нардепа Марьяну Безуглую перейти на настоящий ультразвук, вереща о попытках «физического устранения вождя нации» злопамятными американцами. А Банковая выстрелила очередными соцопросами, из которых следует, что Зе-рейтинг доверия составляет аж 68 %, что больше, чем у самого Трампа.

Не очень понятно, кого хотят впечатлить этими рейтингами (на Украине прекрасно знают им цену, а с некоторых пор узнали и в США), однако как факт – симптоматично.

И хотя сигналы из-за океана стали настолько четкими, что заставили выйти из окопа суперострожную Юлю Тимошенко, внезапно обнаружившую в себе критика планов войны до последнего украинца, однако в целом по вопросу выборов ясности больше не стало.

И главное – по-прежнему непонятно, на кого менять Зеленского, если вдруг что. Раньше была надежда на консенсус вокруг «житомирского Маннергейма» Залужного. Однако тот, закусив удила, попер рогом против Трампа, усомнившись в наличии и Америки «амуниции», и «яиц» для реализации заявленного Дональдом Фредовичем громадья планов. А потом еще и заявил, что США «разрушают мировой порядок и единство западного мира».

После такого более чем сомнительно, чтобы в Вашингтоне серьено рассматривали кандидатуру бывшего главкома ВСУ на киевский престол. России же он и подавно и даром не нужен. В итоге, потенциально твердо за Залужного только Лондон. Даже с Парижем у него есть потенциальные проблемы. Не говоря уже о Берлине, где к власти пришли старые друзья Виталия Кличко из ХДС/ХСС.

Но оставим эти крысиные бега политологам. На самом деле есть куда более интересный и я бы сказал, философский вопрос. А кто, когда и почему решил, что все более активно звучащие в адрес Киева требования заземления собственных претензий и хотелок – это «капитуляция Украины»? Где в этом уравнении знак равенства?

Откуда вообще этот тиражируемый западными, украинскими и отчасти российскими СМИ мыслевирус про какую-то украинскую капитуляцию по итогам реализации планов Трампа?

Строго говоря, даже поверхностный анализ того, о чем говорят вашингтонские официалы, свидетельствует о том, что никто не предлагает Киеву капитулировать. Наоборот, самые откровенные западники подчеркивают, что перемирие с Россией – это едва ли не единственный шанс спасения Украины от полного цугундера и коллапса уже в среднесрочной перспективе.

Такая же история, напомню, была и с минскими соглашениями. Которые киевская пропаганда быстренько упаковала в обертку все той же «капитуляции». Хотя, снова напомню, тогда, в отличие от сейчас, речь шла не о прощании Украины со своими территориями, а о порядке их возврата обратно под украинский флаг.

Но на календаре не 2015-й, не 2019-й и даже не 2022-й. А 2025-й. Понятно, что в идеале киевским хотелось бы снова вернуть дискурсивный мейнстрим не к обсуждению того, как им помириться с Россией, а к обсуждению вероятности подрыва Крымского моста, например. Однако все понимают, что в суровой реальности даже случись подрыв этого моста на деле, положение Украины это никак не поправит, а только разозлит Путина и Трампа. Которые всерьез присматриваются друг к другу на предмет «А давайте договоримся?»

Все что Киеву предлагают у того же Трампа – это вернуться с небес собственных фантазий на землю. К реальности. Где ситуация такая как есть, и прежние схемы выклянчивания денег на бесперспективную войну уже не работают.

Что характерно – такие мессиджи идут с Запада в Киев уже давно. Еще при Байдене Зеленскому и Ко вполне официально – на уровне евродипломатов – советовали выдвинуть более реалистичные цели в войне. И сегодня, даже на фоне ссоры Вашингтона со Старым светом в Европе звучат аналогичные голоса. Причем – не от Орбана, а от вполне себе «друзей Украины».

Другое дело, что такие советы европейцы дают украинцам непублично. На публику предпочитая демонстрировать агрессивное пустословие и «несокрушимое единство».

Признание реальности – первый шаг к выздоровлению. Никакая Эстония не поможет. И Франция войска не пришлёт. Это не говоря о том, что и Штаты ясно дали понять, что перестанут готовить пилотов для F-16.

Все перечисленное нагромождение маниловских фантазий – лишь способ спрятаться от реальности в домике. Повторяя мантру о том, что дайте нам больше денег и мы обязательно победим.

Никаких собственных условий на любых переговорах Украина выдвигать не может и не будет. Разговор об Украине без Украины – это уже факт. Пускай и маскируемый из вежливости американцами путем проведения отдельных встреч с украинцами и россиянами. При этом, от украинцев добиваются лишь одного – на какие уступки они готовы пойти ради подписания мира. Пока что трамповские переговорщики слышат от людей Зеленского лишь очередные, рассчитанные на умственно отсталую аудиторию колхозные хитрые планы про какое-то перемирие в воздухе, а не на земле.

Вопрос лишь в том, как долго у Трампа хватит терпения вежливо уговаривать Киев намеками на скорый голодный паек.

По факту то, что предлагают Зеленскому, как это как ни цинично, действительно лучшая сделка для Украины. Ему говорят: «Парень. Мы твою страну покупаем, снимая таким образом вопрос внешней военной угрозы. Ведь свое имущество мы привыкли охранять. Твоя задача – сидеть тихо и просто не мешать разговору серьезных людей».

И весь вопрос сейчас в том, покупают Украину с Зеленским или уже без него. Можно, конечно, упираться и дальше. Но тогда неизбежное приземление обещает быть весьма жестким. Земля все ближе.

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