Зеленский уничтожил независимость и превратился в короля – американский адвокат

Анатолий Лапин.  
20.02.2025 11:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 504
 
Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


За годы конфликта Владимир Зеленский уничтожил гражданское общество, свободную прессу и превратился в фактического короля.

Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил американский адвокат Боб Амстердам, известный как защитник российских либералов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За годы конфликта Владимир Зеленский уничтожил гражданское общество, свободную прессу и превратился в фактического...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если вы критикуете Зеленского, то вы путинист. Поэтому Зеленский уничтожил гражданское общество, свободную прессу, сажает в тюрьму, обвиняет в измене или штрафует своих оппонентов. Мы должны игнорировать все это, потому что если мы упомянем об этом, или если я встану на трибуну и буду кричать, что он сажает в тюрьму и пытает священника, то мы каким-то образом лишимся права говорить.

У нас сейчас безумный авторитаризм, и мы превратили Зеленского в короля. Мы позволили ему уничтожить все независимые украинские институты. И мы сделали из него короля или полубога», – заявил Амстердам.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить