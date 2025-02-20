За годы конфликта Владимир Зеленский уничтожил гражданское общество, свободную прессу и превратился в фактического короля.

Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил американский адвокат Боб Амстердам, известный как защитник российских либералов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы критикуете Зеленского, то вы путинист. Поэтому Зеленский уничтожил гражданское общество, свободную прессу, сажает в тюрьму, обвиняет в измене или штрафует своих оппонентов. Мы должны игнорировать все это, потому что если мы упомянем об этом, или если я встану на трибуну и буду кричать, что он сажает в тюрьму и пытает священника, то мы каким-то образом лишимся права говорить.

У нас сейчас безумный авторитаризм, и мы превратили Зеленского в короля. Мы позволили ему уничтожить все независимые украинские институты. И мы сделали из него короля или полубога», – заявил Амстердам.