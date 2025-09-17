Не стоит думать, будто о возрождении империи мечтает лишь старшее поколение жителей России, предостерег в интервью британскому телеканалу SkyNews украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них есть название «Русский мир», и они думают, что могут рассчитывать на возвращение всех стран, которые были в составе Советского Союза, вернуть их всех к их правилам и создать единую страну, Российскую империю. И что самое ужасное, молодые люди думают так же.

Это их молодые лица, но, на самом деле, они пожилые люди. Они действительно старые советские люди. Моему отцу 77 лет – он намного моложе 18-летних русских девушек и юношей, потому что они несвободны», – сказал Зеленский.