Зеленский угрожает: Даже русская молодежь хочет возрождения империи. Будут каяться в трёх поколениях
Не стоит думать, будто о возрождении империи мечтает лишь старшее поколение жителей России, предостерег в интервью британскому телеканалу SkyNews украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У них есть название «Русский мир», и они думают, что могут рассчитывать на возвращение всех стран, которые были в составе Советского Союза, вернуть их всех к их правилам и создать единую страну, Российскую империю. И что самое ужасное, молодые люди думают так же.
Это их молодые лица, но, на самом деле, они пожилые люди. Они действительно старые советские люди. Моему отцу 77 лет – он намного моложе 18-летних русских девушек и юношей, потому что они несвободны», – сказал Зеленский.
Смешно слушать подобное из уст клоуна-диктатора, запретившего своим согражданам выезд за границу из «свободной Украины», где на улице хватают и отправляют людей в качестве «пушечного мяса» на фронт.
«Есть только одна вещь, которую, конечно, через несколько лет они поймут, может быть, даже они не поймут, но им придется признать, что Путин разрушил их историю, и они будут извиняться, и их дети будут извиняться, и их внуки, которые не воевали, будут извиняться», – угрожает Зеленский россиянам.
