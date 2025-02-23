Зеленский срывает обмены пленными – беглый подельник Зе
Население Украины настолько запугано, что даже в приватных разговорах опасается критиковать Владимира Зеленского. Об этом в эфире канала «Надежда» заявил сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского, депутат Верховной рады Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Посмотрите, что происходит – нас так загнали, что мы уже не то, что на митинг отстоять свои конституционные права, мы в семье, люди на кухне уже боятся говорить о неправильных решениях власти Зеленского.
Сегодня родственники наших пленных, военных, которые в плену в Чечне или в России, они боятся выходить на митинги», – сказал Дмитрук.
Он подчеркнул, что именно Зеленский держит в заложниках и пленных, и обычных граждан.
«С пленными это вообще страшная отдельная история. Помните, с чего все начиналось? Это освобождение пленных, мирных и военных с Азовстали. Это было, в принципе, такое первое большое освобождение. Тогда освободили около четырёх тысяч пленных, и процесс, который уже продолжался, мог продолжаться бесконечно.
То есть, мы постоянно могли получать своих людей обратно. Россия и Чечня всегда готовы отдавать наших ребят, они так и говорят: «они нам не нужны».
А что мы с вами видим на сегодняшний день? Зеленский держит в заточении и военных, и граждан Украины, которые здесь. Я вам открыто заявляю, у меня есть стопроцентная информация, что мы можем вернуть всех наших военнопленных. И это не делается только потому, что этого не хочет сам лично Зеленский.
Зеленский не способен это сделать и не хочет этого делать. А те люди, которые способны это сделать, просто не допускают в процесс, им не дают согласия на это», – возмутился отодвинутый от корыта экс-подельник Зе.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: