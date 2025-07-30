Зеленский собрался лишить зарплат «добровольно сдавшихся в плен» – ВСУшники в ярости

Вадим Москаленко.  
30.07.2025 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцова сделала заявление о том, что Украина не будет начислять зарплату  военным, «которые сдались в плен добровольно».

Данную инициативу канале «Politeka» с возмущением прокомментировал инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцова сделала заявление о...

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«А как доказать, что человек добровольно сдался в плен?  Может, алгоритм какой-то? Вот, если ты сделал это, то ты сдался добровольно, а если это, то не добровольно. Надо учитывать всю ситуацию на фронте, действительно, «шо сталось» у человека. Нельзя махнуть рукой и бросить.

Что такое эта выплата? Всего-то «грошовэ забэспэчення», это небольшая выплата. Но у многих мужиков пооставались семьи, и человек, который попал в плен, по логике, получает зарплату для того, чтобы его семья осталась в стране, чтобы человек, который вернулся с плена – ему было куда вернуться!», – сказал Чёрный.

Он добавил, что вообще ситуации разные бывают.

«Смотря, какой склад ума у человека, какой он психолог, как он может увидеть ситуацию. Возможно, тут ему было легче сдаться для того, чтобы там сделать какую-то другую коллаборацию, какие-то интересные моменты, может, повлиять на кого-то.

Тут надо рассматривать с разных сторон, а не просто на отмашку. Потому что просто не хватает ресурсов. У них чего-то не хватает, и они давай выдумывать – давай «добровольно» это сделаем. Я это вижу так. Ресурса хватает, чтобы засаживать клумбы в Покровске – в городе, в котором будут бои», – возмущался укро-инструктор.

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