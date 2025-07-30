Зеленский собрался лишить зарплат «добровольно сдавшихся в плен» – ВСУшники в ярости

Старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцова сделала заявление о том, что Украина не будет начислять зарплату военным, «которые сдались в плен добровольно».

Данную инициативу канале «Politeka» с возмущением прокомментировал инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А как доказать, что человек добровольно сдался в плен? Может, алгоритм какой-то? Вот, если ты сделал это, то ты сдался добровольно, а если это, то не добровольно. Надо учитывать всю ситуацию на фронте, действительно, «шо сталось» у человека. Нельзя махнуть рукой и бросить. Что такое эта выплата? Всего-то «грошовэ забэспэчення», это небольшая выплата. Но у многих мужиков пооставались семьи, и человек, который попал в плен, по логике, получает зарплату для того, чтобы его семья осталась в стране, чтобы человек, который вернулся с плена – ему было куда вернуться!», – сказал Чёрный.

Он добавил, что вообще ситуации разные бывают.