Зеленский собрался лишить зарплат «добровольно сдавшихся в плен» – ВСУшники в ярости
Старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцова сделала заявление о том, что Украина не будет начислять зарплату военным, «которые сдались в плен добровольно».
Данную инициативу канале «Politeka» с возмущением прокомментировал инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«А как доказать, что человек добровольно сдался в плен? Может, алгоритм какой-то? Вот, если ты сделал это, то ты сдался добровольно, а если это, то не добровольно. Надо учитывать всю ситуацию на фронте, действительно, «шо сталось» у человека. Нельзя махнуть рукой и бросить.
Что такое эта выплата? Всего-то «грошовэ забэспэчення», это небольшая выплата. Но у многих мужиков пооставались семьи, и человек, который попал в плен, по логике, получает зарплату для того, чтобы его семья осталась в стране, чтобы человек, который вернулся с плена – ему было куда вернуться!», – сказал Чёрный.
Он добавил, что вообще ситуации разные бывают.
«Смотря, какой склад ума у человека, какой он психолог, как он может увидеть ситуацию. Возможно, тут ему было легче сдаться для того, чтобы там сделать какую-то другую коллаборацию, какие-то интересные моменты, может, повлиять на кого-то.
Тут надо рассматривать с разных сторон, а не просто на отмашку. Потому что просто не хватает ресурсов. У них чего-то не хватает, и они давай выдумывать – давай «добровольно» это сделаем. Я это вижу так. Ресурса хватает, чтобы засаживать клумбы в Покровске – в городе, в котором будут бои», – возмущался укро-инструктор.