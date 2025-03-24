Украинская власть согласилась на потерю территорий и отступление.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«О переговорах с Россией. Во-первых, оказывается, украинское руководство согласилось, что мы отступаем. Хотя слышим совсем другие заявления … Она [власть] собирается принять условия капитуляции Трампа. Речь идет об отказе от территории, речь идет об отказе от отступления в НАТО, речь идет о разоружении армии. Короче говоря, все то, что написано в «Стамбульских договоренностях», все они планируют реализовать.

И, собственно говоря, единственное, о чем они сейчас договариваются, как я вижу, о гарантии безопасности лично президенту Зеленскому. Как он сказал: «Если вы хотите, чтобы я не пошел на второй срок выборов, то это надо еще со мной договариваться». Он публично об этом заявил. Я так понимаю, что вся его команда как раз занимается тем, что пробует достать гарантии собственной безопасности в случае, если что-то произойдет», – заявил Рева.