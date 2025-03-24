Зеленский собирается принять условия капитуляции Трампа – экс-министр

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 11:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1016
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украинская власть согласилась на потерю территорий и отступление.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть согласилась на потерю территорий и отступление. Об этом в эфире телеканала «Прямой»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«О переговорах с Россией. Во-первых, оказывается, украинское руководство согласилось, что мы отступаем. Хотя слышим совсем другие заявления … Она [власть] собирается принять условия капитуляции Трампа. Речь идет об отказе от территории, речь идет об отказе от отступления в НАТО, речь идет о разоружении армии. Короче говоря, все то, что написано в «Стамбульских договоренностях», все они планируют реализовать.

И, собственно говоря, единственное, о чем они сейчас договариваются, как я вижу, о гарантии безопасности лично президенту Зеленскому. Как он сказал: «Если вы хотите, чтобы я не пошел на второй срок выборов, то это надо еще со мной договариваться». Он публично об этом заявил. Я так понимаю, что вся его команда как раз занимается тем, что пробует достать гарантии собственной безопасности в случае, если что-то произойдет», – заявил Рева.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить