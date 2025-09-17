Зеленский отказался ехать в Москву «под ракетами»
Владимир Зеленский признался, что добивается встречи с Владимиром Путиным ради того, чтобы у Запада появился повод для еще большего ужесточения антироссийских санкций. Однако киевский диктатор не поедет в Москву.
Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу SkyNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Президент Трамп предложил мне встречу двустороннюю, а затем трехстороннюю. Чтобы в двустороннем формате у вас был обмен мнениями или претензиями. А потом будет трехсторонний формат.
Я ему сказал, я поддерживаю любой формат, который предлагают США… И если не поддерживает тот или иной формат Россия, то Соединенные Штаты Америки сделают сильные шаги в отношении Путина, то есть и санкции, и оружие. Поэтому я без каких-либо условий сказал, что я поддерживаю двусторонний и трехсторонний формат», – заявил Зеленский.
Но воспользоваться приглашением президента России и приехать в Москву Зеленский наотрез отказался:
«Нет, конечно, нет. Россия атаковала нас, я не могу поехать в страну, когда эта страна, этот город, Москва, атакует нас. Не может быть такого, чтобы под их ракетами ехать в их столицу».
