Зеленский отказался ехать в Москву «под ракетами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский признался, что добивается встречи с Владимиром Путиным ради того, чтобы у Запада появился повод для еще большего ужесточения антироссийских санкций. Однако киевский диктатор не поедет в Москву.

Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу SkyNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Президент Трамп предложил мне встречу двустороннюю, а затем трехстороннюю. Чтобы в двустороннем формате у вас был обмен мнениями или претензиями. А потом будет трехсторонний формат. Я ему сказал, я поддерживаю любой формат, который предлагают США… И если не поддерживает тот или иной формат Россия, то Соединенные Штаты Америки сделают сильные шаги в отношении Путина, то есть и санкции, и оружие. Поэтому я без каких-либо условий сказал, что я поддерживаю двусторонний и трехсторонний формат», – заявил Зеленский.

Но воспользоваться приглашением президента России и приехать в Москву Зеленский наотрез отказался: