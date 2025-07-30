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ВСУ фактически прекратились в аналог концлагеря, в котором националисты-надзиратели издеваются над насильно мобилизованной «биомассой».

Об этом на канале «Белта» заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Украине эпидемия морального идиотизма. Они не понимают, что такое хорошо и плохо. В принципе, все эти рамки стерты полностью, абсолютно стерты. То, что у них там в армии происходит с этими бусифицированными – это же, по большому счету, это большой концлагерь. Есть часть элитных подразделений, типа из нациков разнообразных там, и кадровые ВСУшники. А есть вот эта вся, грубо говоря, биомасса, которую они туда согнали, над которой они там издеваются. И эта биомасса их уже люто ненавидит», – сказал Ваджра.