Зеленский организовал в расположениях ВСУ концлагеря смерти для украинцев
ВСУ фактически прекратились в аналог концлагеря, в котором националисты-надзиратели издеваются над насильно мобилизованной «биомассой».
Об этом на канале «Белта» заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас на Украине эпидемия морального идиотизма. Они не понимают, что такое хорошо и плохо. В принципе, все эти рамки стерты полностью, абсолютно стерты.
То, что у них там в армии происходит с этими бусифицированными – это же, по большому счету, это большой концлагерь. Есть часть элитных подразделений, типа из нациков разнообразных там, и кадровые ВСУшники.
А есть вот эта вся, грубо говоря, биомасса, которую они туда согнали, над которой они там издеваются. И эта биомасса их уже люто ненавидит», – сказал Ваджра.
«То есть в тылу родственники погибших, которые пытаются там какие-то деньги получить, добиться признания. А тут даже не финансовый вопрос.
Человек, условно говоря, отправился защищать неньку-Украину, он погиб. А ненька и говорит: «Он дезертир, он вообще непонятно где находится. Мы вообще не признаем его». Украинская власть в лице Зеленского и по всей вертикали не уважает людей. Она им откровенно говорит: «Мы не признаем вас, дешевый расходный материал, мы плюем вам прямо в лицо», – добавил он.
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