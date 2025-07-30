Украинское государство не станет выплачивать обещанные миллионы родственникам погибших ВСУшников и инвалидам.

Об этом на канале «Белта» заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцам обещают за погибшего огромные деньги. Вы просто берете общее количество погибших, умножаете на вот эту вот сумму, и вы понимаете, что Украина никогда никому ничего не выплатит. Вы ничего не получите. Слышите, женщины и все остальные, которые еще остались в тылу. Вы ни копейки не получите за убитых своих сыновей, мужей, отцов. Ни копейки. В принципе, это даже не предполагается. Потому что это физически невозможно. Еще раз, Украина – банкрот. Ее долги неподъемные. Она по долгам выплатить не может ничего. Потому что там не один бюджет уже в этой долговой яме. А компенсации за погибших, это же счёт уже идёт за миллион. Не верите мне, на ближайшее кладбище съездите, посмотрите. Все эти флаги, которые там торчат, сколько за этот флаг миллионов надо выплатить? И умножьте на это количество, и вы поймёте, что вы никогда ничего не получите. Ваша смерть, ваших близких, ваших родных, она абсолютно бессмысленна, даже в финансовом плане», – сказал Ваджра.

Он подчеркнул, что на Украине ничего не получают даже инвалиды войны.