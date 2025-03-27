Зеленский наглеет: Тишина в Чёрном море больше русским нужна, чем нам

Вадим Москаленко.  
27.03.2025 20:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 239
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


У Украины в Чёрном море с зерновым коридором и так всё было прекрасно, это русские постоянно там несли потери.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины в Чёрном море с зерновым коридором и так всё было прекрасно, это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Что касается нашей адженды, на которую мы приехали, Америка после общения и консультаций с русскими сказала, что готовы не стрелять по энергетике и тишина в море. Так я хотел бы сказать, тишина в Чёрном море – это то, что нужно русским. Они там теряли. А у нас коридор food security работает, коридор работает без русских уже давно.

Но мы, безусловно, за прекращение огня, поэтому мы готовы и на энергетику, и на гражданскую инфраструктуру, и на тишину в море. Но русские снова меняют какие-то договорённости и говорят американцам относительно снятия санкций», – вещал Зеленский.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить