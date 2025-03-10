Зеленский должен падать в ноги и просить помощи у США – львовский русофоб

Анатолий Лапин.  
10.03.2025 11:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно снять корону в диалоге с США.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно снять корону в диалоге с США. Об этом в...

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«Конечно, грудь надувать можно, но это воздух. В мире воздух не весит ничего. И тут как раз все эти благодарности, это же, знаете, наши люди на это реагируют тоже так болезненно: «Так что, в ноги падать?». Да, должны падать в ноги, если на кону стоит государство Украина и ее возможность, вообще, существовать, то вы свои эгоистичные всякие штучки в коробочку, хотя бы на 5 минут приедете домой, поставите на видное место.

Но в тот момент, когда стоит на кону приоритет совершенно другой, выживание твоей страны, твое эго, всем до жопы. Должно быть так у государственного деятеля. Поэтому, конечно, что должны падать в ноги, должны просить патроны, ну, если уж так стало, что нет своих. Ну, так, идете и просите, и тут корона с головы не упадет», – заявил Дроздов.

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