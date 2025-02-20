Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, разругавшись с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник США, публицист Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это все равно, что кусать руку, которая тебя кормит. Президент Украины Владимир Зеленский вступил в конфликт с единственным человеком на Земле, с которым ему не следовало бы ссориться, и это Дональд Трамп, у которого есть власть либо продолжать эту войну, либо положить ей конец. И кто знает, нравится это Зеленскому или нет, скорее всего нет, но у него есть власть, чтобы ее закончить.

И вместо того, чтобы работать с Трампом и пытаться заключить выгодную сделку, он начал публично обвинять его, и теперь, когда все это продолжается, я вам обещаю, ничем хорошим это не закончится для Зеленского. Он фактически обвинил Трампа в том, что тот попал в ловушку дезинформации и является марионеткой России. Я не придумываю, я имею в виду, это просто безумие», – заявил Дэвис.