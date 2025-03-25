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Удары ВСУ по станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае свидетельствуют о том, что Киев не испытывает такого пиетета к президенту США Дональду Трампу, как к его предшественнику Джо Байдену.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выбор цели является достаточно примечательным. Обратите внимание, что до того, как Трамп стал президентом, объекты КТК ни разу украинской армией не подвергались атакам. Когда первый раз произошла атака на объект инфраструктуры КТК, у экспертов даже была версия, что, возможно, это какой-то сбой навигации. Поверить в то, что Украина атаковала КТК, на первый взгляд было абсолютно невозможно. Считалось, что это выстрел себе в ногу», – сказал Симонов.

Он уточнил, что по КТК проходит только 12% российской нефти, остальная принадлежит западным странам. Эксперт считает, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский «демонстративно выбрал эту цель и сознательно показывает американцам, что по щелчку он их указания выполнять не будет».