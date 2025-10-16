История с якобы российским гражданством мэра Одессы Геннадия Труханова – это попытка режима украинского диктатора Владимира Зеленского установить контроль над денежными потоками и потенциально важными перед выборами регионами.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С учетом того, что Труханов достаточно имеет серьезный авторитет в Одессе и в Одесском регионе, это достаточно серьезные деньги, которые крутятся в этом регионе, власти это мешает. Поэтому они приложат максимум усилий и будут Труханова убирать… Ну, это напоминает 37-й год, на какую разведку еще нужно признаться мэрам, с кем они там сотрудничают: с Россией, с Новой Зеландией, с Австралией, с Папуа-Новая Гвинея. Власть не остановится ни перед чем.

Те, кто им нелояльны, и там, где они не имеют влияния на финансовые потоки, они этих людей будут убирать. Это чистка под выборы и взятие под контроль всех потоков – и финансовых, в том числе и предвыборных потоков, всех важных регионов», – заявил Кривонос.