Зе-режим убирает конкурентов в важных регионах перед выборами – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
16.10.2025 11:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 392
 
Выборы, Дзен, Политика, Украина


История с якобы российским гражданством мэра Одессы Геннадия Труханова – это попытка режима украинского диктатора Владимира Зеленского установить контроль над денежными потоками и потенциально важными перед выборами регионами.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

История с якобы российским гражданством мэра Одессы Геннадия Труханова – это попытка режима украинского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С учетом того, что Труханов достаточно имеет серьезный авторитет в Одессе и в Одесском регионе, это достаточно серьезные деньги, которые крутятся в этом регионе, власти это мешает. Поэтому они приложат максимум усилий и будут Труханова убирать… Ну, это напоминает 37-й год, на какую разведку еще нужно признаться мэрам, с кем они там сотрудничают: с Россией, с Новой Зеландией, с Австралией, с Папуа-Новая Гвинея. Власть не остановится ни перед чем.

Те, кто им нелояльны, и там, где они не имеют влияния на финансовые потоки, они этих людей будут убирать. Это чистка под выборы и взятие под контроль всех потоков – и финансовых, в том числе и предвыборных потоков, всех важных регионов», – заявил Кривонос.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить