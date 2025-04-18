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Forbes пишет, что в то время как Россия развертывает современные истребители-бомбардировщики и ракеты в своей борьбе за уничтожение терминалов SpaceX Starlink по всей Украине, она также якобы разрабатывает оружие, которое может быть использовано в полномасштабной Первой космической войне с Западом.

Такое заявление, как следует из публикации, сделала американская эксперт, главный директор по космической безопасности и стабильности в «Фонде безопасного мира» Виктория Сэмсон.

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«Сэмсон, один из ведущих в мире экспертов по вопросам космической безопасности и вооружений в космосе, говорит, что министерство обороны России, возможно, рассматривает возможность оснащения противоспутниковых ракет «Нудоль» ядерными боеголовками. Однако она поспешила добавить, что доказательства пока не являются окончательными», — говорится в материале.

По словам Виктории Сэмсон, система «Нудоль» уже была запущена, чтобы сбить космический корабль на низкой околоземной орбите. В будущем, как сказала Сэмсон в интервью Forbes, теоретически она может врезаться в любой из 7000 спутников SpaceX.

В обширной хронике последних достижений в конкурирующих мировых программах создания космического оружия, соавтором которой является Сэмсон, она пишет, что транспортно-монтажно-пусковая установка «Нудоля» имеет характеристики, «обычно ассоциируемые с ракетами с ядерным вооружением».

На самом деле, российская компания, производящая ракеты прямого выведения, даже позиционировала «Нудоль» как потенциальную угрозу всем американским космическим аппаратам на низкой околоземной орбите, сообщает Сэмсон в своем отчете.

Космические аппараты в радиусе действия «Нудоля» будут включать все, от колоссальной Международной космической станции до спутников SpaceX Starlink, транслирующих широкополосные соединения осажденным украинцам.

Космический аппарат Planet Labs, создающий поразительные фотографии высокого разрешения российских танков и ракетных бригад на передовой, также будет в пределах досягаемости.

Сэмсон добавляет в своем отчете «Глобальные возможности противоракетной обороны в космосе в 2025 году», что русские ранее уже выставляли на вооружение подобную ракету-перехватчик с ядерной боеголовкой, которую Организация Североатлантического договора называла «Горгона», в составе системы противоракетной обороны Москвы в эпоху заката Советского Союза.