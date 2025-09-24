«Заблокируем русский газ» – Польша придумала, как нажиться на остальном ЕС и на остатках Украины

Страны ЕС должны полностью отказаться от российских энергоресурсов, чтобы поляки смогли зарабатывать на транзите американского СПГ.

Об этом на канале «Fox Business» заявил президент Польши Кароль Навроцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны избавиться от российских углеводородов и газа. Потому что с одной стороны, мы хотим вводить санкции, а с другой – субсидируем.

И сегодня над Европой нависло соглашение с МЕРКОСУР, и некоторые страны Западной Европы настаивают на принятии этого решения. А сельскохозяйственная система в Южной Америке также зависит от удобрений из Беларуси и РФ», – сказал поляк.

«Так что, с одной стороны, мы хотим ввести санкции, а с другой стороны, мы инвестируем в Беларусь и Россию. Если мы хотим экономически бороться с РФ, мы должны разорвать эти отношения.

Что касается СПГ, Польша является настоящим хабом, и может поставлять газ в другие европейские страны. И я верю, что в будущем, когда кончится война, мы сможем поставлять этот газ и на Украину.

Для этого есть и морские маршруты, и морской газовый терминал, над которым мы работаем. И я думаю, Польша станет главным союзником США в плане инфраструктуры и американского СПГ», – подытожил он.

