Страны ЕС должны полностью отказаться от российских энергоресурсов, чтобы поляки смогли зарабатывать на транзите американского СПГ.

Об этом на канале «Fox Business» заявил президент Польши Кароль Навроцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны избавиться от российских углеводородов и газа. Потому что с одной стороны, мы хотим вводить санкции, а с другой – субсидируем. И сегодня над Европой нависло соглашение с МЕРКОСУР, и некоторые страны Западной Европы настаивают на принятии этого решения. А сельскохозяйственная система в Южной Америке также зависит от удобрений из Беларуси и РФ», – сказал поляк.