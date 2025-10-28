Ющенко: «Дудаев – это тот же Бандера или Мазепа»
«Оранжевый» экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью спикеру воюющего за ВСУ батальона чеченских сепаратистов им. «Шейха Мансура» Саиду Исаеву сравнил с Иваном Мазепой и Степаном Бандерой ликвидированного террориста Джохара Дудаева. Сам того не осознавая, Ющенко поставил в один ряд изменников, коллаборационистов и бандитов на содержании недругов Москвы.
Эфир транслировал украинский телеканал «FreeДом Кавказ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В каждой нации, как и у нас, есть аналогичные примеры, когда национальные герои десятки, некоторые даже сотни лет были предателями, людьми, которые были наделены плохими качествами. Об этом снимались фильмы, писались романы, подключались самые ведущие философы, писатели и политики той страны, которая хотела нас учить другому восприятию.
Например, Иван Мазепа, который финал своей жизни посвятил созданию независимой Украины. Он предатель. А кого он предал? У нас не было своей государственности, он поставил за цель её иметь. Кого он предал?» – валял дурака Ющенко, умалчивая о предательстве Мазепой присяги русскому царю и переход на сторону иностранных оккупантов-иноверцев.
«Мы можем говорить о Симоне Петлюре, о Павле Скоропадском, о Степане Бандере. У каждого была одна цель – иметь независимую Украину. Но почитайте о них литературу, особенно советского периода, вы ничего не найдёте, кроме чёрной краски.
Примерно та же доля сопровождает Дудаева. Одни говорят, что это светлый, мудрый, преданный человек, другие – та, он же родился в советскую эпоху, он же клеточка от того московского ленинизма, сталинизма, в который веровали все, и он такой был. Не так важно, кем ты был, важно – кем ты стал», – ублажал сепаратистов-ичкерийцев отставной пчеловод.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: