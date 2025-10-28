Ющенко: «Дудаев – это тот же Бандера или Мазепа»

«Оранжевый» экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью спикеру воюющего за ВСУ батальона чеченских сепаратистов им. «Шейха Мансура» Саиду Исаеву сравнил с Иваном Мазепой и Степаном Бандерой ликвидированного террориста Джохара Дудаева. Сам того не осознавая, Ющенко поставил в один ряд изменников, коллаборационистов и бандитов на содержании недругов Москвы.

Эфир транслировал украинский телеканал «FreeДом Кавказ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В каждой нации, как и у нас, есть аналогичные примеры, когда национальные герои десятки, некоторые даже сотни лет были предателями, людьми, которые были наделены плохими качествами. Об этом снимались фильмы, писались романы, подключались самые ведущие философы, писатели и политики той страны, которая хотела нас учить другому восприятию. Например, Иван Мазепа, который финал своей жизни посвятил созданию независимой Украины. Он предатель. А кого он предал? У нас не было своей государственности, он поставил за цель её иметь. Кого он предал?» – валял дурака Ющенко, умалчивая о предательстве Мазепой присяги русскому царю и переход на сторону иностранных оккупантов-иноверцев.