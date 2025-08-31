«Второй Ялты» не будет: отечественную войну нельзя завершить империалистической сделкой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами в Пекине не станет «второй Ялтой», как об этом пишут некоторые СМИ.

Об этом дипломат в отставке Михаил Демурин заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не склонен бросаться такими терминами. Ялты больше не будет никогда, потому что нет таких участников. Если по-серьезному находить исторические параллели, то нужно отдавать себе отчет в том, что Ялта это была встреча держав, которые были близки к совместной победе над нацизмом. Эти государства руководствовались разными соображениями в этой борьбе, но превалировала антифашистская направленность этого союза. И у Советского Союза было глобальное влияние», – отметил Демурин.

Точно так же, по его мнению, «второй Ялтой» не стал саммит лидеров России и США на Аляске.