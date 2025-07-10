ВСУшники грабят дома мирных жителей – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
10.07.2025 10:56
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Украинские военные в прифронтовых населенных пунктах несанкционированно занимают оставленные местными жителями дома и грабят их.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные в прифронтовых населенных пунктах несанкционированно занимают оставленные местными жителями дома и грабят...

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«Люди не находят со стороны военных той поддержки, которую они ищут. У меня огромное количество обращений. Я, кстати, воспользуюсь вашим эфиром, подниму такую историю, что ко мне приходят обращения от граждан и говорят: «Смотрите, когда разрушено жилье, люди получают компенсацию. А вот у нас, например, ситуация, когда мы закрыли свой дом, оставили полностью запечатанным, закрытым, уехали. Возвращаемся в свой дом, это прифронтовая территория. А он полностью разграбленный, потому что там жили военные».

И люди говорят: «Мы ожидаем от кого угодно, но не от своих». Суть в чем, они просят придумать какой-то механизм компенсации при условии, если в их доме не санкционировано проживали военные и там все было, грубо говоря, уничтожено», – заявила Скороход.

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