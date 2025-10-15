ВСУшник недоволен: Украинцы ругают Макрона за трусость, но сами воевать не хотят
Украинское общество лишь на словах выражает свою воинственность, а на деле любыми способами старается избежать участия в боевых действиях.
Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Гость эфира не понимает, почему украинцы ставят дизлайки под заявлениями президента Франции, что его страна не будет отправлять войска на Украину.
«А по факту люди сами не хотят. И я понимаю, с одной стороны, но здесь уже дело не в желании, здесь экзистенциальный момент. И мы либо воюем (единственный способ отстоять нашу территорию – это воевать эффективно), либо мы сдаёмся и капитулируем. А там вроде как за отстаивание территорий, против капитуляции, но я воевать не пойду и не хочу», – сказал ВСУшник.
Кроме того, говорит он, вместо того, чтобы идти воевать, украинцы продолжают надеяться на поставки некоего чудо-оружия.
«Нет такого: «А я против капитуляции, но за какое-то супероружие, которое придет и мы наконец победим. Я сам не пойду и не хочу, чтобы кто-то из моих близких шёл», – описывает логику украинцев военный.
Он добавил, что под постом с призывом на уроках труда обучать детей военному делу увидел множество негативных комментариев.
«Факт в том, что, разговаривая с людьми, с гражданскими обывателями, мещанами, ему задай вопрос: «Ты за то, чтобы твой ребёнок со школьной скамьи изучал это. И очень многие будут против. И я не понимаю почему», – недоволен «Историк».
