ВСУ умываются кровью за сцену Зеленского у Трампа

Если офис Владимира Зеленского не сделает вывод из скандала в Белом доме, то все потери ВСУ из-за снижения американской поддержки будут зря.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы противодействуем не миру. Мы противодействуем планам Трампа в отношении Украины и России. Вот поэтому Трамп это воспринимает не как просто то, что Украина торгуется за свои условия или Украина не хочет мира, потому что она чувствует себя сильной, а то, что Зеленский выступает против моей идеи, против моего подхода, он выступает против меня. Мне кажется в офисе президента это надо понять, и к тем моделям, которые предлагает Трамп, можно дописывать, но их нельзя перечёркивать, исправлять, тем более отвергать. Это смертельно опасно», – сказал Бортник.