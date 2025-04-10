Встречи по Украине – ширма, за которой идёт главный диалог между Вашингтоном и Москвой

Украинский кризис лишь повод для восстановления российско-американских отношений, а не предмет переговоров. Обе стороны понимают, что выполнение условий по мирному урегулированию сейчас недостижимо.

Такое мнение эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что выполнение этих условий не реализуемо. А раз так, если условия не реализуемы, то и переговоры подвисают, они могут длиться бесконечно. Мы можем говорить – «мы разговариваем по Украине», но практического решения найдено не будет. Все стороны это принимают прекрасно. Может быть, чудо произойдёт, и американцы найдут какой-то способ. Даже не американцы, а трамписты. Если они ещё разберутся со своими внутренними проблемами во фракции, которая формируется вокруг Трампа. Там тоже есть противоречия, и если они их смогут решить, если они смогут решить внешнеполитические вопросы с союзниками, тогда продвижение все же возможно», – отметил он.

На первое место в переговорах выходит восстановление российско-американских дипломатических отношений.