Встречи по Украине – ширма, за которой идёт главный диалог между Вашингтоном и Москвой

Катя Добрина.  
10.04.2025 17:26
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинский кризис лишь повод для восстановления российско-американских отношений, а не предмет переговоров. Обе стороны понимают, что выполнение условий по мирному урегулированию сейчас недостижимо.

Такое мнение эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский кризис лишь повод для восстановления российско-американских отношений, а не предмет переговоров. Обе стороны...

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«Понятно, что выполнение этих условий не реализуемо. А раз так, если условия не реализуемы, то и переговоры подвисают, они могут длиться бесконечно. Мы можем говорить – «мы разговариваем по Украине», но практического решения найдено не будет. Все стороны это принимают прекрасно.

Может быть, чудо произойдёт, и американцы найдут какой-то способ. Даже не американцы, а трамписты.  Если они ещё разберутся со своими внутренними проблемами во фракции, которая формируется вокруг Трампа. Там тоже есть противоречия, и если они их смогут решить, если они смогут решить внешнеполитические вопросы с союзниками, тогда продвижение все же возможно», – отметил он.

На первое место в переговорах выходит восстановление российско-американских дипломатических отношений.

«И это становится основным аспектом, основным вопросом переговоров. Потому что в предыдущие 4 года, да еще с первого президентства Трампа, который закрывал российские консульства вопреки всем возможным международным нормам и правилам, проводились обыски, отбирал собственность, которая является вообще-то территорией России, восстановление с этой нулевой точки дипломатических отношений – это жизненно важная необходимость для всех, для всего мира.

Всё-таки две сверхдержавы, самые большие ядерные арсеналы. И риски такого нежелательного развития событий, которого не хочет на самом деле ни она из сторон, просто случайно, при отсутствии официальных и неофициальных каналов обмена информацией между государствами, повышаются многократно», – подытожил Бедрицкий.

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