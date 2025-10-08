ВС РФ заходят во фланг обороны ВСУ под Запорожьем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для ВСУ крайне тревожная ситуация складывается на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обращает внимание, что ВСУ, несмотря на попытки контратак, не удается остановить 5-ю армию ВС РФ (группировка «Восток»).

«Но пока противник всё же не остановлен, а продвигается», – сокрушается Машовец.

По его словам, во всех российских бригадах и дивизиях сформированы штурмовые батальоны, которые «противник применяет на этом направлении достаточно активно».

Он говорит, что пока атакующие с юга на Запорожском направлении подразделения ВС РФ не могут продвинуться глубоко, но более опасным считает продвижение с востока.