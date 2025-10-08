ВС РФ заходят во фланг обороны ВСУ под Запорожьем

Игорь Шкапа.  
08.10.2025 14:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 995
 
Для ВСУ крайне тревожная ситуация складывается на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обращает внимание, что ВСУ, несмотря на попытки контратак, не удается остановить 5-ю армию ВС РФ (группировка «Восток»).

«Но пока противник всё же не остановлен, а продвигается», – сокрушается Машовец.

По его словам, во всех российских бригадах и дивизиях сформированы штурмовые батальоны, которые «противник применяет на этом направлении достаточно активно».

Он говорит, что пока атакующие с юга на Запорожском направлении подразделения ВС РФ не могут продвинуться глубоко, но более опасным считает продвижение с востока.

«Чем чревато наступление противника в операционной зоне группировки войск «Восток? Чревато тем, что противник, по сути, прорывается во фланг нашей группировке, которая обороняется на Гуляйпольском направлении. Они заходят им во фланг. Вот этим чревато. Очевидно, что надо останавливать 5-ю армию противника, пока она не прорвалась во фланг на оперативную глубину», – опасается Машовец.

