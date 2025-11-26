Войну разжигает мерзота, которая убежала и желает поражения России, – политолог

Максим Столяров.  
26.11.2025 09:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 480
 
Война, Дзен, Русофобия, Украина


Бежавшие на Запад украинцы намеренно занимаются разжиганием, чтобы боевые действия на их родине не прекращались.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие на Запад украинцы намеренно занимаются разжиганием, чтобы боевые действия на их родине не прекращались.

«В интернете очень много украинцев, которые не соглашаются ни на какой мирный план, хотят воевать дальше. В большинстве случаев, это украинцы, которые выехали всеми семьями из Украины на Запад.

И в Европе, допустим, в Германии, им надо пробыть 5 лет в статусе легального беженца, чтобы получить потом разрешение на ВНЖ. Все эти призывы воевать не из Украины, находясь очень далеко оттуда, они очень циничные», – отметила ведущая Анна Скок.

«Они уверены, что если будет подписан мир, отменено военное положение, их немедленно депортируют на родину. А война через несколько месяцев снова начнется, их сразу призовут в ВСУ и убьют там. Разумеется, никто не хочет. Тем более, что у них там уже есть определенные рабочие интересы, семьи, дети и так далее», – ответил Сорокин.

«Это мерзота, которая убежала, но при этом желает поражения России, в комментариях постоянно пытаются вылить ушат с известной субстанции на Россию. Это всё же делается не солдатами на фронте, а истеричными дамочками в Канаде и Германии.

А если спросить солдат на фронте, там по некоторым оценкам, до 85% желают прекращения войны и демобилизации. Потому что все прекрасно понимают, что на ноль можно угодить в любой ситуации, и больше оттуда никогда не выйти. А можно попасть под ракетный удар», – подытожил эксперт.

Метки: ,

