Вой на немецких болотах: «США под руководством Трампа фактически разорвали альянс с Украиной»

Одно из правофланговых немецких СМИ – Die Welt – панически пишет, что «США под руководством Трампа фактически разорвали альянс с Украиной». По мнению издания, тем самым Штаты «расшатывают основы мирового порядка, в котором Европа могла чувствовать себя в безопасности в течение десятилетий». В целом, конечно, удивительное признание. Вот, оказывается, на ком держится мировой порядок – на клике Зеленского, которой все вокруг что-то должны.

«С 24 февраля 2022 года прошло почти три года. Украина все еще защищается от численно превосходящей русской армии. Европейские союзники помогают санкциями против Москвы, оружием, деньгами, но этого недостаточно, чтобы заставить пути отступить. Несмотря на десятки тысяч погибших солдат и слабую экономику, он продолжает свою жестокую агрессию. И сейчас выглядит так, что он продержался довольно долго. Однако США под руководством Дональда Трампа фактически упразднили альянс с Украиной. Президент США ведет переговоры о прекращении войны с Путиным самостоятельно – без Украины и без Европы», – говорится в публикации.

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«Хорошая новость того, что смерти прекратятся. Но то, как действует Вашингтон, расшатывает основы основанного на нормах порядка, которому привержены либеральные демократии», – утверждает немецкая газета.

Далее немецкие авторы упрекают Трампа в том, что он сказал вслух очевидное и развенчал один из гавных мифов этой войны – о том, что Украина стала жертвой ничем не спровоцированного нападения.

«Дело не только в том, что Трамп вернул Путина на мировую арену и хочет выполнить главные требования Москвы, такие как отказ Украины от членства в НАТО. Дело в том, что Трамп фактически обвинил президента Владимира Зеленского в том, что российская агрессия началась и все еще продолжается. По его словам, в Киеве есть «руководство, которое допустило войну, которая никогда не должна была произойти». И пожаловался на Украину: «Вы никогда не должны были начинать ее. Вы могли бы договориться».

«Защитник свободного мира обвиняет суверенную нацию, чей народ подвергается бомбежкам, пыткам и изнасилованиям в своих страданиях? Поддерживает ли он теорию кремлевского заговора?», – риторически вопрошают авторы Welt.

Проукраински настроенные немцы выносят свой вердикт Трампу: его стратегия «не только ошибочна. Она очень опасна».

В обоснование такого вывода приводится довольно слабый, но заезженный в европейских СМИ аргумент:

«Потому что Путина интересует не только Украина. Его интересует совсем другой порядок безопасности в Европе. Не имеющий ничего общего со свободным миром, в котором мы живем — и к которому Украина хочет принадлежать. Если Трамп этого не признает, это драматично. Еще более драматично, если он это знает, но все равно позволяет пути идти своим путем».

Завершается материал рекомендациями растерянным европейским заукраинцам:

«У Европы есть только один выбор — и здесь новая администрация США действительно права: во-первых, континент должен наконец всесторонне увеличить свои оборонные расходы. Во-вторых, он должен сделать все, что в его силах, чтобы предоставить Украине наилучшую возможную стартовую позицию для мирных переговоров. И, в-третьих, он должен подготовиться к тому, чтобы самостоятельно поддерживать Украину далее. На Мюнхенской конференции по безопасности американский вице-президент Джей Ди Вэнс спросил, осознаем ли мы, европейцы, за что мы себя защищаем. Ответ: за свободу суверенных наций решать свою судьбу», – подытожили в Die Welt.

В общем, как ни крути, а без США – никак. Осталось дождаться, когда у самых упоротых евроястребов наступит момент осознания этого факта.