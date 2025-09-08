Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В отличие от оболваненного населения, которое, возможно, когда-нибудь одумается, запятнавшие себя грехом Иуды люди категории новых украинских генералов спецслужб, беспощадные ко всему русскому, никогда не станут договороспособными.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский военкор Юрий Котенок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда в Грузии была война, вербовали «афганцев» на территории Украины идти воевать за грузин. Мы, кстати, забыли, что в конфликте 08.08.08. украинские расчёты ЗРК «Бук», которые воевали за Грузию и сбивали наши самолёты, состояли из украинцев. Я проводил расследование, помог установить нескольких людей, которые сбили наши самолёты тогда. Украинцы за деньги – вот уже грех Иуды, предательство. … Воевали люди и из украинской разведки, из ГУР. Там был такой по фамилии Гвоздь, он за это дослужился до генеральского звания. Сейчас его последователи в лице Буданова, в лице этих новых генералов украинских спецслужб – это страшные люди, потому что это манкурты. Они одержимы вот этим духом противоречия, чтобы всё не так, как у русских. Я думаю, с такого рода людьми вообще договор бесполезен», – подчеркнул Котенок.