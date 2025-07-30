На Украине бежать от войны через Белоруссию почти в три раза дешевле, чем «европейскими тропами».

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такие люди, проводники, которые проводят людей, чтобы покинуть территорию Украины. На днях из интереса я спросил, сколько стоит, он сказал – чтобы по-честному, всё полностью, чтобы ты попал в «Румунию», допустим, со всеми раскладами – это около 15 тыс. долларов. Это проверенный человек, который знает тропу, а помимо тропы, у нас же уйма дронов. Вы же видите, как работает внутренняя эскалация врага, что у нас внутри люди убегают, государство, чтобы люди не убегали – «Ягоза», инженерная техника задействована, чтобы не убегали – не на Покровском или Сумском направлении, а чтобы наши люди не убегали», – сокрушался Чёрный.

Однако, как выяснилось, это далеко не вся «зрада».