Во вражескую Белоруссию дешевле сбежать от войны, чем в «братскую Румынию» – инструктор ВСУ

Вадим Москаленко.  
30.07.2025 20:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


На Украине бежать от войны через Белоруссию почти в три раза дешевле, чем «европейскими тропами».

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине бежать от войны через Белоруссию почти в три раза дешевле, чем «европейскими...

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«Есть такие люди, проводники, которые проводят людей, чтобы покинуть территорию Украины. На днях из интереса я спросил, сколько стоит, он сказал – чтобы по-честному, всё полностью, чтобы ты попал в «Румунию», допустим, со всеми раскладами – это около 15 тыс. долларов.  Это проверенный человек, который знает тропу, а помимо тропы, у нас же уйма дронов.

Вы же видите, как работает внутренняя эскалация врага, что у нас внутри люди убегают, государство, чтобы люди не убегали – «Ягоза», инженерная техника задействована, чтобы не убегали – не на Покровском или Сумском направлении, а чтобы наши люди не убегали», – сокрушался Чёрный.

Однако, как выяснилось, это далеко не вся «зрада».

«Мне сказали, что сейчас дешевле всего убежать через Беларусь. Прикиньте! Я рассмеялся, они же как-то с Россией. Да, действительно, говорит, на белорусском кордоне не столько смотрят за границей наши, не столько смотрят белорусы. Троп куча. У меня, говорит, чтобы выйти из Украины и достигнуть какой-то страны Европы, уже проезжая Беларусь, получилось 4,5 тыс. долларов. Прикиньте, как мы смогли из врага сделать, из Беларуси – то, через что мы сейчас убегаем», – изумлялся и негодовал ВСУшник.

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