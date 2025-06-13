Во Львове вянут уши от новостей с фронта: Украина рекордными темпами теряет территории

Игорь Шкапа.  
13.06.2025 14:23
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Пропаганда, Украина


Украинская власть живет иллюзиями на фоне отсутствия позитивных новостей с фронта.

Об этом в эфире эмигрантского Радио Чикаго заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.

Украинская власть живет иллюзиями на фоне отсутствия позитивных новостей с фронта. Об этом в...

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Ведущий поинтересовался позитивными новостями с Украины.

«Не вижу. Я не глашатай позитивных новостей. Что такое позитивные изменения? Рекордные потери территории. Начиная с Курской операции, у нас рекордная потеря территорий за все три года войны по двум фронтам», – сказал Дроздов.

Он добавил, что при власти на Украине сегодня люди, которые до сих пор представляют себя в 2022 году и видят очереди из добровольцев.

«И это такое несовпадение. Какие-то марафоны, рассказывают новости, что птичка на Покровском направлении свила гнездышко из оптоволокна… А где есть конкретный анализ с выводами продолжения войны, качества принятых стратегических решений. Этого нет. У нас боги на Олимпе, у нас люди, которые не ошибаются, у нас все хорошо», – описывает ситуацию в стране русфоб.

По его словам, в итоге общество будет делать выводы самостоятельно.

«Люди звонят с фронта и рассказывают такое, от чего уши вянут, и есть определенное табу это повторять. Если бы я рассказал хотя бы половину, что слышу непосредственно, то вы скрутились бы в трубочку», – горестно резюмировал Дроздов.

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