Украине пора признать невозможность возвращения освобождённых Россией территорий в ближайшие несколько столетий.

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потеря территории для Украины – тема непринятая. Не по риторике… Зеленский сказал, что только украинский народ должен распоряжаться территорией. Но в данном случае ситуация другая. Украинский народ должен платить за иллюзии, президенту именно такие слова надо было подбирать.

Конечно, на уровне риторики все и так понятно, мы же все равно живем в нормах какого-то международного права, на какое типа еще можно ссылаться. И любое нарушение территориальной целостности так и остается зафиксировано как нарушение. Но возвращение территорий остается как некая цель на какой-то 2255 год. Потому что, исходя из реалий, скорое возвращение не просматривается. И это тупиковая тема», – сказал Дроздов.