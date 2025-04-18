Во Львове новый план «перемоги»: Вернем территории к 2250 году

Вадим Москаленко.  
18.04.2025 08:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 187
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Украине пора признать невозможность возвращения освобождённых Россией территорий в ближайшие несколько столетий.

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора признать невозможность возвращения освобождённых Россией территорий в ближайшие несколько столетий. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Потеря территории для Украины – тема непринятая. Не по риторике… Зеленский сказал, что только украинский народ должен распоряжаться территорией. Но в данном случае ситуация другая. Украинский народ должен платить за иллюзии, президенту именно такие слова надо было подбирать.

Конечно, на уровне риторики все и так понятно, мы же все равно живем в нормах какого-то международного права, на какое типа еще можно ссылаться. И любое нарушение территориальной целостности так и остается зафиксировано как нарушение. Но возвращение территорий остается как некая цель на какой-то 2255 год. Потому что, исходя из реалий, скорое возвращение не просматривается. И это тупиковая тема», – сказал Дроздов.

По его мнению, Украине нужно соглашаться на требования западных стран, но и не признавать потерянные территории российскими.

«Правильно формулирует западная пресса подход – отвоевать не можем, признать это русским тоже не можем. Закрывается занавес, ставим точку. Другие варианты не рассматриваются, которые нам приемлемы. Выбор нужно делать между неприемлемым», – жаловался националист.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить