Во Львове истерика: курский набег закончился прорывом армии России к Сумам

Вадим Москаленко.  
12.06.2025 11:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина


Набег на Курскую область, который украинское руководство подавало как «контрнаступательный манёвр», закончилась тем, что россий1ская армия подходит к Сумам.

Об этом на своём канале заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Набег на Курскую область, который украинское руководство подавало как «контрнаступательный манёвр», закончилась тем, что...

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«Впервые за время войны с севера по Сумщине Россия завоевывает почти столько территорий, сколько и на своем базовом направлении – на востоке. Ну то есть теперь уже не просто восток у нас горит, а и север. Там 50 тысяч контингента собрано, как раз в Сумской области», – сказал Дроздов.

Он говорит, что возникает вопрос, какую оценку ставить Курской операции ВСУ.

«Если враг сейчас за 20 километров от Сум и уже может делать дроновые обстрелы через оптоволокно, потому что оно тянется на такой километраж, то какую оценку по 10-балльной шкале поставим Курской операции? 10? 9? Безупречно?

Эта операция подавалась как раз высшим руководством как операция сдерживания наступления на севере. А теперь по 20 километров наступление. Так что, это успех или это не успех?» – истерит русофоб.

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