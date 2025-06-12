Во Львове истерика: курский набег закончился прорывом армии России к Сумам
Набег на Курскую область, который украинское руководство подавало как «контрнаступательный манёвр», закончилась тем, что россий1ская армия подходит к Сумам.
Об этом на своём канале заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Впервые за время войны с севера по Сумщине Россия завоевывает почти столько территорий, сколько и на своем базовом направлении – на востоке. Ну то есть теперь уже не просто восток у нас горит, а и север. Там 50 тысяч контингента собрано, как раз в Сумской области», – сказал Дроздов.
Он говорит, что возникает вопрос, какую оценку ставить Курской операции ВСУ.
«Если враг сейчас за 20 километров от Сум и уже может делать дроновые обстрелы через оптоволокно, потому что оно тянется на такой километраж, то какую оценку по 10-балльной шкале поставим Курской операции? 10? 9? Безупречно?
Эта операция подавалась как раз высшим руководством как операция сдерживания наступления на севере. А теперь по 20 километров наступление. Так что, это успех или это не успех?» – истерит русофоб.
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