Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Набег на Курскую область, который украинское руководство подавало как «контрнаступательный манёвр», закончилась тем, что россий1ская армия подходит к Сумам.

Об этом на своём канале заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Впервые за время войны с севера по Сумщине Россия завоевывает почти столько территорий, сколько и на своем базовом направлении – на востоке. Ну то есть теперь уже не просто восток у нас горит, а и север. Там 50 тысяч контингента собрано, как раз в Сумской области», – сказал Дроздов.

Он говорит, что возникает вопрос, какую оценку ставить Курской операции ВСУ.