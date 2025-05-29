«Вместе и Трампа легче бить»: Зеленский нашел четырех новых покровителей – вместо одного старого

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Французское издание Le Monde утверждает, что Владимир Зеленский нашел себе новую «крышу» – В ЕС вместо США. Такое утверждение содержится в опубликованной на сайте газеты авторской колонке французского публициста Филиппа Рикара под заголовком «Сближение Макрона, Мерца, Стармера и Туска знаменует поворотный момент в поддержке Украины».

«Перед лицом Дональда Трампа и Владимира Путина лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступают как передовой авангард европейской мобилизации в поддержку Киева», – утверждается в материале.

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Правда, автор признает, что первая инициатива «еврочетверки», когда, в ходе совместной поездки в Киев, 10 мая, Макрон, Мерц, Стармер и Туск попытались предъявить ультиматум Владимиру Путину, не увенчалась успехом. Однако он прогнозирует, что она «едва ли станет последней».

«Путин, впрочем, никак на это не отреагировал, а спустя несколько дней демонстративно проигнорировал встречу, назначенную Владимиром Зеленским в Турции», – констатирует автор колонки в Le Monde.

Тем не менее, в этом эпикфейле автор усмотрел и позитив:

«Хотя эти дипломатические манёвры не принесли результата, они закрепили политическое сближение четырёх европейских лидеров, объединившихся ради поддержки Украины. Визит четырёх лидеров стал поворотным моментом в европейской мобилизации, направленной на то, чтобы повлиять на исход конфликта, от которого напрямую зависит безопасность всего континента», – пафосно вещает автор.

В колонке делается акцент на том, что «еврочетверка» в течение последних недель не раз собиралась вместе, чтобы поговорить с президентом США по телефону. Напротив, ни один из них не предпринимал попытки обратиться к Владимиру Путину — хотя, как отмечается, Эмманюэль Макрон такую возможность не исключает, если российский лидер когда-нибудь на это согласится.

Далее автор ударяется в унылый пиар провалившейся инициативы по отправе европейскх войск на Украину:

«Формат «четвёрки» стал авангардом «коалиции желающих», которую европейцы начали формировать по инициативе Парижа и Лондона — изначально с идеей возможной отправки западных войск в Украину в случае заключения перемирия. Этот состав позволяет объединить Запад и Восток континента, включив Польшу как растущую военную силу, находящуюся на переднем крае противостояния с Россией и её сателлитом — Беларусью. Польша — это континентальная держава будущего, всё ещё хранящая память о недальновидной политике Парижа и Берлина по отношению к Москве до вторжения в феврале 2022 года», – говорится в публикации.

Автор утверждает, что новый формат позволяет выйти за рамки классического франко-германского тандема, который всё ещё пытается найти себя в условиях множества кризисов.

После этого пробного шага у «четвёрки» впереди новые, ещё более важные встречи — в первую очередь, саммит НАТО 24–25 июня в Гааге, первый после возвращения Дональда Трампа к власти, отмечается в материале.

Там, помимо дискуссии о требовании Трампа довести военные расходы членов блока до 5% от их , ключевым пунктом повестки станет судьба Украины.

«Возможно, на саммите будет присутствовать сам Владимира Зеленский, несмотря на то, что его страна по-прежнему исключена из Альянса», – предполагает автор.

Встреча 32 стран НАТО будет предшествовать саммиту G7 в Канаде — первому для Трампа, Стармера и Мерца — и завершится Советом ЕС на уровне 27 стран в Брюсселе.

«В ближайшие недели возможны два сценария, в зависимости от того, продолжит ли Дональд Трамп попытки вести переговоры с Владимиром Путиным. Если американский президент будет по-прежнему склонен к уступкам, несмотря на очевидное затягивание времени со стороны Москвы, европейская «четвёрка» будет ь повлиять на ход переговоров. Согласившись играть по правилам Белого дома, европейские лидеры не хотят мира любой ценой — особенно если он будет достигнут за счёт интересов Украины и их собственной безопасности. Если же Трамп откажется от переговорного процесса, война, скорее всего, продолжится. Россия всё активнее диктует условия на поле боя. В этом случае европейским союзникам придётся ещё больше нарастить поддержку Украины — как финансовую, так и военную. Это станет особенно трудной задачей, учитывая, что одобренный Джо Байденом пакет помощи почти исчерпан, а новая администрация, судя по всему, не собирается разрабатывать аналогичный», – прогнозирует автор.

По его мнению, все еще под вопросом способность «еврочетвёрки» действительно противостоять тандему Трамп–Путин.

«В действительности у всех этих лидеров непростая ситуация дома — политическая нестабильность, дефицит бюджета и слабые позиции», – отмечает колумнист.

У Эмманюэля Макрона быстро приближается конец мандата. Провал роспуска Национального собрания оставил его без парламентского большинства почти на год. Кир Стармер, хотя и пришёл к власти с мандатом доверия, начал с трудностей и теперь сталкивается с ультраправыми, угрожающими обойти консерваторов.

Дональд Туск с момента возвращения к власти был вынужден сосуществовать с правой партией «Право и справедливость», которая контролирует пост президента Польши — по крайней мере до 1 июня, когда состоится второй тур президентских выборов. Фридрих Мерц — самый новый в этой группе, и уже при вступлении в должность столкнулся с хрупкостью своей коалиции: в первом туре голосования в Бундестаге он потерпел поражение.