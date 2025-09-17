В Верховной раде собачатся – не хватает денег на войну с Россией

17.09.2025 09:42
  Киев
Утвержденный украинским правительством проект госбюджета-2026 предусматривает почти в два раза меньшее денег на военные нужды, чем требовало Минобороны.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат от фракции «Голос» Юлия Сирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правительство утвердило бюджет на 2026 год. Он имеет в себе 30 процентов расходов на оборону и безопасность. Но эти 30 процентов на оборону и безопасность составляют всего-навсего 68 миллиардов долларов. В то время, как до этого пан Шмыгаль, который теперь у нас министр обороны, сказал, что нам нужно 120 миллиардов долларов.  …К сожалению, на Украине нет денег. Министр Марченко сказал, что у нас дефицит минимум 16 миллиардов евро», – сокрушалась Сирко.

С претензиями также выступил скандальный депутат Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ), который указал на то, что в новом бюджете не предусмотрены увеличения выплат военнослужащим.

Также он напомнил, что выплаты «гробовых» уже с 40 месяцев «растянули» до 80.

«Но при этом полностью сохранено в госбюджете финансирование ТЦК. Эта система, которая себя полностью опозорила», – пиарился порошенковец.

Деньги на продолжение войны (и дальнейшего обогащения вороватой киевской верхушки), вне всякого сомнения, Запад, так или иначе, найдёт. Вопрос в другом – почему до сих пор Верховная рада не рассматривается как объект денацификации – сборище военных преступников обнаглело настолько, что уже ведет прямые эфиры заседаний, не опасаясь удара по зданию под куполом.

