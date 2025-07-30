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Русские всегда отдают себе отчёт, куда и зачем они наносят комбинированные удары дорогостоящим вооружением.

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень много смотрел, почему именно Староконстантинов. Раньше там была авиабаза, самолёты взлетали, да. Кстати, в Староконстантинове в 2022 году были сосредоточены все «Байрактары». Мы же любим рекламировать, когда к нам попадает что-то, мы когда-то их рекламировали, воевали этими «Байрактарами». Одни говорят, что они сработали хорошо, другие, что это была отмывка денег, но там были сосредоточены эти «Байрактары», и в первые дни туда были попадания. Все эти «Байрактары» максимально были уничтожены», – напомнил Чёрный.