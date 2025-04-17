Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Не дайте Украине стать жертвой торговли» – призывает член редакционной коллегии The Wall Street Journal Гольман Дженкинс-младший в авторской колонке для этого издания. И он же утверждает, что «Завершение войны действительно соответствует внутренним и глобальным интересам Америки».

«Американцы сочувствуют Украине — и правильно делают. Но Джо Байден дал ясно понять: интересы США не подразумевают прямого участия в боевых действиях. Не озвученное напрямую, но очевидное следствие этого посыла: США готовы позволить Украине проиграть», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Американцам стоит задаться неудобным вопросом: что думает руководство Украины по этому поводу сейчас, когда переговоры уже на столе?», – продолжает автор и напоминает, что первая попытка импичмента Трампа в 2019 году начался с обвинений демократов во взяточничестве и вымогательстве — якобы он требовал от Украины политических услуг в обмен на американское оружие.

Однако всё закончилось другим — сотрудники Госдепартамента намекали, что настоящим преступлением была равнодушная позиция Трампа в отношении безопасности Украины. И это несмотря на то, что Украина не является союзником США по договору.

«Импичмент провалился. Сработал политический оппортунизм. Но Украина все это слышала. До этого момента именно демократы были менее желающими гарантировать Украине военную поддержку, чем республиканцы. Вспомните реакцию Обамы на аннексию Крыма», 0 говорит автор статьи.

Трамп, хоть и в своей прямолинейной манере, затронул важный вопрос в разговоре с Владимиром Зеленским: когда он говорил о слабой позиции Украины, то имел в виду, что Киев использует американскую поддержку как свою главную карту — «Я дал тебе возможность быть крутым парнем».

Когда Трамп сетовал на риск Третьей мировой, он, возможно, подразумевал намеки со стороны Киева, что Украина воюет в интересах США и НАТО.

К сожалению, сегодня это уже почти так и есть, пишет обозреватель The Wall Street Journal

По его мнению, если Владимир Путин одержит победу на Украине, это будет расценено в мире как поражение США.

«Следовательно, Трамп или любой другой президент оказывается в той же ситуации, что и его предшественник. «Большая война», которой боялась команда Байдена, включает, хоть и не вслух, прямое вмешательство США, чтобы не дать Украине проиграть. Но в то же время: договоренность в стиле «половина буханки» — мирное соглашение, не предусматривающее полного восстановления территориальной целостности Украины или полного поражения России, это уже решение, убирающее риск глобального конфликта. Такое «похабное» соглашение» будет плохим только для Украины, для США и НАТО — это будет победа», – утверждает автор.

Даже если российские войска останутся на части украинской территории, НАТО будет сильнее, Россия остановлена, а мир получит четкий сигнал. Именно на такой финал работают как администрация Байдена, так и администрация Трампа – пусть и с разной риторикой, говорится в публикации.

«Трамп, пытаясь достичь мирного урегулирования, хотя и противоречивыми методами, искренне защищает интересы США. В этом не стоит сомневаться.

Но если его инициатива провалится на фоне торгового хаоса, это будет двойной трагедией. Рабочие места, потерянные в результате конкуренции с Китаем 25 лет назад не вернутся и не стоят того, чтобы за них бороться», – уверен публицист.

Проблемы американской промышленности сегодня — это не проблемы 1980-х и 1990-х годов.

«Китай представляет собой угрозу эпохального масштаба не потому, что крадёт у нас заводы по производству вешалок», – отмечает автор. И призывает: нужно чётко понимать, в чём заключается реальная проблема. Политика шумных жестов, проводимая Трампом, терпит поражение, когда её реализует команда, которая, вопреки ожиданиям, оказалась даже менее способной к стратегическим усилиям, чем его первая администрация.

«Реиндустриализация», о которой говорит Трамп, уже идёт — благодаря дешёвой энергии, снижению корпоративных налогов и улучшению регулирования.

Следующим шагом должно стать двухпартийное одобрение реформ, позволяющих быстрее и эффективнее строить заводы и инфраструктуру. Но серьёзная ошибка команды Трампа в тарифной политике может поставить под угрозу всё это — и Украину тоже, резюмирует автор статьи.