В США межпартийный консенсус – добиться сохранения «независимой» Украины

Вадим Москаленко.  
22.02.2025 20:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Среди американского истеблишмента существует консенсус относительно того, что Украина должна сохраниться «независимым» и «суверенным» государством. Об этом в эфире канала «Civilnet» заявил советник экс-президента США Джорджа Буша Томас Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди американского истеблишмента существует консенсус относительно того, что Украина должна сохраниться «независимым» и «суверенным»...

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«Каким на сегодняшний день является представление американского истеблишмента по украинскому урегулированию?» – спросил ведущий.

«У нас сейчас разные мнения по этому вопросу. Но, мне кажется, что есть консенсус по одному пункту – США заинтересованы в сохранении независимой суверенной Украины.

По какой части территории – это уже другой вопрос, многое зависит от боёв в Донбассе и других регионах. Но это твёрдая позиция американского истеблишмента», – сказал советник Буша.

«В остальном же есть разные подходы относительно того, какие уступки надо делать, чтобы получить урегулирования, и какие уступки нужны со стороны России, чтобы мы могли получить устойчивый мир. Поэтому переговоры очень нужны на этом этапе», – добавил он.

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