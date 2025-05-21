В мире уже не воспринимают Зеленского всерьез – Дроздов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мировые политики не воспринимают Зеленского как равного – с ним могут лишь сфотографироваться, но все серьёзные вопросы решаются без него.

Об этом на канале «LMN» заявил скандально известный патологической русофобией львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны понимать, что несмотря на то все, что этот нарисованный бэтменский супергеройский образ [Зеленского], считается, что он типа топ в мире. Это не то, что позавчерашний день, это уже поза-поза-позавчерашний. Крупные игроки этого мира вообще не воспринимают украинского президента, как равного. Поэтому к нему такое фамильярное отношение, эти чмоки в щечки, рука на плечо, похлопывание», – сказал Дроздов.