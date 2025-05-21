В мире уже не воспринимают Зеленского всерьез – Дроздов

Вадим Москаленко.  
21.05.2025 10:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Мировые политики не воспринимают Зеленского как равного – с ним могут лишь сфотографироваться, но все серьёзные вопросы решаются без него.

Об этом на канале «LMN» заявил скандально известный патологической русофобией львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мировые политики не воспринимают Зеленского как равного – с ним могут лишь сфотографироваться, но...

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«Мы должны понимать, что несмотря на то все, что этот нарисованный бэтменский супергеройский образ [Зеленского], считается, что он типа топ в мире. Это не то, что позавчерашний день, это уже поза-поза-позавчерашний.

Крупные игроки этого мира вообще не воспринимают украинского президента, как равного. Поэтому к нему такое фамильярное отношение, эти чмоки в щечки, рука на плечо, похлопывание», – сказал Дроздов.

«Это как раз форма разности в статусах. Потому что статусные люди так не ведут себя. Так обращаются высшие с низшими. Поощряют, хвалят, любят – и ушли в круг взрослых, и решают взрослые проблемы. Нравится нам это или нет, Зеленский отсутствует в кругу первых», – подытожил русофоб.

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