В Маниле британским и французским дипломатам сказали зажать уши, чтобы не расстраиваться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конфликт на Украине произвел «травмирующий эффект» на Европу.

Об этом директор Европейской программы и Центра Стюарта Макс Бергманн заявил на Манильском стратегическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европа все больше беспокоится о своей безопасности и поэтому вкладывает в нее средства. Это важно, потому что одна из причин, почему Европа стала менее влиятельной в мире, заключается в том, что европейские государства Великобритания и Франция (если здесь есть британские и французские дипломаты, закройте уши) сейчас менее влиятельны, чем 20-100 лет назад. Мы видим, как ослабевает мощь европейских государств», – сказал Бергманн.

Потом он поправился и сказал, что «Европа невероятно сильна», но ее государствам просто нужно сообща просить США не прекращать поддержку Украины.