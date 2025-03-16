В Киеве раздосадованы – Путин избежал расставленной Западом ловушки

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Предложение 30-дневного прекращения огня должно было стать ловушкой для России, но Владимир Путин легко её избежал.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главной стратегической целью подписания этого совместного заявления является восстановление американской военной помощи и получение политической поддержки, что критически важно и для Зеленского, и для Украины в целом. И перенос фокуса ответственности с перебрасыванием мяча на сторону России. Ни на Украине, ни в Европе сегодня никто не верит, что Москва согласится на такое перемирие, а любые дополнительные требования Москвы будут трактоваться как на самом деле отказ от перемирия, как попытка Москвы сыграть в игру, что мы на самом деле против перемирия, мы просто тянем время», – сказал Бортник.