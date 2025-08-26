В Киеве радуются: Теперь достанем до командных пунктов российских дивизий и армий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские планирующие бомбы ERAM, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы на Украину, позволят авиации ВСУ работать в более безопасных условиях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигаора», в эфире канала «Эспресо» заявил руководитель украинского информационно-аналитического центра «Милитарный» Михаил Люксиков.

Он напомнил, что программа передачи этого оружия была принята еще прежней администрацией США, а теперь это будет происходить за счет денег ЕС.

По его словам, дальность действия ракеты более 460 километров, а ее боевая часть весит 227 килограмм.

По сути, ERAM представляет собой авиабомбу с двигателем и планирующими крыльями.

«В первую очередь, это позволит обезопасить нашу авиацию», – говорит Люксиков.

Он объясняет, что сегодня авиации ВСУ приходится заходить в зону действия российской ПВО.