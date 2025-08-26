В Киеве радуются: Теперь достанем до командных пунктов российских дивизий и армий
Американские планирующие бомбы ERAM, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы на Украину, позволят авиации ВСУ работать в более безопасных условиях.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигаора», в эфире канала «Эспресо» заявил руководитель украинского информационно-аналитического центра «Милитарный» Михаил Люксиков.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он напомнил, что программа передачи этого оружия была принята еще прежней администрацией США, а теперь это будет происходить за счет денег ЕС.
По его словам, дальность действия ракеты более 460 километров, а ее боевая часть весит 227 килограмм.
По сути, ERAM представляет собой авиабомбу с двигателем и планирующими крыльями.
«В первую очередь, это позволит обезопасить нашу авиацию», – говорит Люксиков.
Он объясняет, что сегодня авиации ВСУ приходится заходить в зону действия российской ПВО.
«С появлением такого средства у авиации станет больше возможностей работать в более безопасных условиях. Плюс возрастет дальность глубины поражения в тылу. То есть, если мы сейчас можем видеть поражения командных пунктов батальонов, полков, бригад, то уже после получения подобных ракет или бомборакет, как их правильно назвать, могут поражаться уже командные пункт дивизии, армии», – радуется эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: