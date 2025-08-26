В Киеве радуются: Теперь достанем до командных пунктов российских дивизий и армий

Игорь Шкапа.  
26.08.2025 15:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 746
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Американские планирующие бомбы ERAM, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы на Украину, позволят авиации ВСУ работать в более безопасных условиях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигаора», в эфире канала «Эспресо» заявил руководитель украинского информационно-аналитического центра «Милитарный» Михаил Люксиков.

Американские планирующие бомбы ERAM, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы на Украину, позволят авиации...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он напомнил, что программа передачи этого оружия была принята еще прежней администрацией США, а теперь это будет происходить за счет денег ЕС.

По его словам, дальность действия ракеты более 460 километров, а ее боевая часть весит 227 килограмм.

По сути, ERAM представляет собой авиабомбу с двигателем и планирующими крыльями.

«В первую очередь, это позволит обезопасить нашу авиацию», – говорит Люксиков.

Он объясняет, что сегодня авиации ВСУ приходится заходить в зону действия российской ПВО.

«С появлением такого средства у авиации станет больше возможностей работать в более безопасных условиях. Плюс возрастет дальность глубины поражения в тылу. То есть, если мы сейчас можем видеть поражения командных пунктов батальонов, полков, бригад, то уже после получения подобных ракет или бомборакет, как их правильно назвать, могут поражаться уже командные пункт дивизии, армии», – радуется эксперт.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить