В Киеве признали, что наступление ВСУ на Курщине ничего не даст

Вадим Москаленко.  
07.02.2025 15:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Оккупированная часть Курской области станет часть будущего переговорного процесса.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оккупированная часть Курской области станет часть будущего переговорного процесса. Об этом на канале «PolitБюро»...

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«В любом случае, Курская область станет одним из элементов переговорного процесса. Я более чем уверен, что российская сторона захочет вернуть её назад, и, думаю, такой change – обмен Запорожской, Херсонской областей на Курскую. Или, например, передача ЗАЭС Украине и возобновление транзита российского газа через территорию Украины. Это всё станет элементами переговорного процесса.

А ситуация – то, что там происходит в Курской области, я не думаю, что это настолько там критично, даже если там украинская сторона перешла куда-то в наступление. Я не думаю, что у украинской стороны есть большие возможности ударить по Курской области, ну, захватят три-четыре села. Всё-таки там возможности профессиональной подготовленной армии серьёзно ограничены. Поэтому я бы не делал прям таких заявлений», – сказал Попенко.

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