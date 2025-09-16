В Госдуме требуют лишить мигрантов патентов и социалки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России нужно ликвидировать патентную систему для трудовых мигрантов.

Об этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил сегодня с трибуны Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот у нас наша братская Беларусь. Там никаких патентов нет. Работодатель обязан доказать необходимость привлечения трудовых ресурсов, что не хватает белорусов. Потом они приезжают без всяких семей, без всякой социальной нагрузки. Отработал, получил деньги и уехал. То же самое нужно делать и нам», – сказал Миронов.

Депутат также высказался за ликвидацию диаспор и отмену безвизового режима для стран Средней Азии. При этом он считает, что для трудовых мигрантов из Белоруссии и Украины сдавать экзамен по русскому языку не нужно.

Тему поддержал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он считает, что мигрантов нужно выводить из тени.