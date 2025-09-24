В Германии подготовили новый способ конфискации замороженных российских активов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Компенсацию из замороженных активов РФ затрат НАТО на подлёт натовских самолётов в Эстонии и стрельбу по беспилотникам в Польше могут обсудить страны ЕС во время рассмотрения 19-го пакета антироссийских санкций.

Об этом в эфире подкаста «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отреагировал на предложение слушателя компенсировать из активов РФ убытки НАТО на противодействия «российским провокациям».