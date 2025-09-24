В Германии подготовили новый способ конфискации замороженных российских активов
Компенсацию из замороженных активов РФ затрат НАТО на подлёт натовских самолётов в Эстонии и стрельбу по беспилотникам в Польше могут обсудить страны ЕС во время рассмотрения 19-го пакета антироссийских санкций.
Об этом в эфире подкаста «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он отреагировал на предложение слушателя компенсировать из активов РФ убытки НАТО на противодействия «российским провокациям».
«Военная реакция, подобная той, которая была в пятницу, уместна. Опасность можно было предотвратить, идентифицировав и перехватив самолёты, и никакой угрозы не возникло. Поэтому я не вижу необходимости в краткосрочных действиях с военной стороны, в лучшем случае может быть косвенная реакция в виде оказания помощи Украине.
Гораздо важнее политические и экономические меры, и в НАТО сейчас их меньше, чем в ЕС. Политически – это консультации в Совбезе, в совете НАТО, принять все меры для того, чтобы заклеймить это поведение на весь мир.
Возможно также ужесточение санкций. Это включает в себя замороженные российские средства, юридические препятствия, а также финансовые проблемы и опасения, что такой шаг может нанести ущерб репутации ЕС в том, что касается надёжности финансовых вложений. Всё это будут обсуждать в рамках 19-го пакета санкций, включая запрет на въезд в ЕС для граждан РФ», – сказал Бюлер.
