В Германии и левые, и правые требуют прекратить антироссийскую истерию с беспилотниками

Анатолий Лапин.  
16.10.2025 15:11
  Киев
Просмотров: 289
 
Беспилотники, Германия, Дзен, Политика, Россия


В бундестаге произошло редкое событие – представители левой (Die Linke) и  правой (AfD) партий в унисон обвинили власть в раскручивании антироссийской военной истерии.

По их мнению, вина России в истерии вокруг появления загадочных беспилотников над европейскими городами никак не доказана, а правительство скрывает, кто реально за этим стоит.

«Пока мы здесь обсуждаем, над немецкими городами якобы летают беспилотники. Не в Украине, не над Израилем – нет, над Германией. Кто и что стоит за этим, вы не знаете. Но главное, что сначала подозревают Россию, совершенно без доказательств. Возможно, вы даже не хотите этого знать. Реакция правительства – молчание, пожимание плечами и несколько беспомощных пресс-релизов», – заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

С ним согласился представитель полярного лагеря – партии «Левой партии» Ян Кестеринг.

«После событий в Дании и Мюнхене вы оставляете парламент в неведении относительно того, что именно знает правительство. Это промышленный шпионаж? Это организованная преступность? Всегда ли это государственные субъекты или просто глупые действия пилотов-любителей? Наконец, вы признаетесь, что вы не знаете конечного передатчика беспилотников, вместо того, чтобы продолжать старательно списывать на страх войны? Или четко скажите, если у вас есть достоверные сведения», – сказал Кестеринг.

