В бундестаге произошло редкое событие – представители левой (Die Linke) и правой (AfD) партий в унисон обвинили власть в раскручивании антироссийской военной истерии.

По их мнению, вина России в истерии вокруг появления загадочных беспилотников над европейскими городами никак не доказана, а правительство скрывает, кто реально за этим стоит.

«Пока мы здесь обсуждаем, над немецкими городами якобы летают беспилотники. Не в Украине, не над Израилем – нет, над Германией. Кто и что стоит за этим, вы не знаете. Но главное, что сначала подозревают Россию, совершенно без доказательств. Возможно, вы даже не хотите этого знать. Реакция правительства – молчание, пожимание плечами и несколько беспомощных пресс-релизов», – заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

С ним согласился представитель полярного лагеря – партии «Левой партии» Ян Кестеринг.