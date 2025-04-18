В Европе спорят, кто страшнее – Вашингтон или Пекин

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Базирующийся в Брюсселе европейский новостной сайт Euractiv анализирует последчтвия развязанной Трампом тарифной войны для ЕС. Как известно, сейчас Европа пытается ситуативно сблизиться с КНР в коалиции противодействия трамповским тарифам.

«На фоне продолжающейся таможенной войны между США и Китаем Пекин предлагает Европе дружбу. Некоторые политики явно готовы к этому. Премьер-министр Испании Педро Санчес только что посетил столицу Китая, где говорил о «мостах», которые нужно строить, и агитировал за китайские инвестиции. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта планируют поездку в Пекин в июле, где Си намерен устроить пышный саммит «Китай — ЕС», – говорится в публикации.

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Однако, звучат и голоса «против». Так, глава Европейской народной партии – крупнейшей фракции в Европарламенте Манфред Вебер предостерегает своих коллег от слишком сильного сближения с Китаем и того, что он называет «наивным подходом».

«В торговом конфликте с Китаем развивается масштабная эскалация, и было бы фатально, если бы Европа сейчас произвела в Вашингтоне впечатление, что бросается в объятия Китая», – говорит он.

Вебер также настаивает, что в долгосрочной перспективе интересы Пекина представляют экономическую угрозу для ЕС:

«В Брюсселе никто не забыл, как всё происходило с солнечными панелями — с какой жесткостью Китай завоевал мировое лидерство в этом сегменте. Ценовой демпинг вновь угрожает в полном объёме, если Китай попытается сбросить свои излишки на европейском рынке. Мы должны быть крайне бдительными, чтобы защитить нашу экономику и наши рабочие места», – предостерегает он.

В то же время Вебер, по его словам, не питает иллюзий и в отношении Штатов вроде «всё снова наладится»: слишком жёсткие заявления сделаны американцами в адрес прежних партнёров, слишком велико разочарование тем, что «Трамп постелил Путину красную дорожку».

Тем не менее, глава ЕНП выступает за то, чтобы обратиться к США с новыми и, возможно, неожиданными предложениями. К таким, например, относится закупка у американцев значительно больших объёмов сжиженного природного газа.

Впрочем, эту идею нельзя назвать такой уж неожиданной. И до Вебера она уже не раз звучала в устах многих европейских политиков. В частности, с тем же самым предложением глава правительства Италии Мелони обращалась к Трампу.

Что до позиции Вебера, то он, несмотря на все, остается верным евроатлантистом:

«Решающим остаётся вопрос: с кем у нас больше общих интересов, чем противоположных? Это были и остаются США», – говорит он.

Интересно, что сам Китай в это время интенсивно окучивает юго-восточную Азию, прощупывая позиции стран региона относительно тарифной войны с США и их готовность поддержать в этом противостоянии Пекин.

Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин сейчас находится в большом турне по странам ЮВА. Он уже побывал во Вьетнаме, вчера и сегодня пребывает в Камбодже по приглашению короля Нородома Сиамони. Впереди у китайкого лидера посещение Малайзии.