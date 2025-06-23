В деле со сбитым Ираном израильским F-35 замаячила наша ПВО – российский полковник

Анатолий Лапин.  
23.06.2025 12:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Россия


В уничтожении современного американского истребителя F-35 (о чем заявляет Иран), стоящего на вооружении ВВС Израиля, вероятно помог российский ЗРК С-400.

С таким предположением в эфире информагентства БелТА выступил военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В уничтожении современного американского истребителя F-35 (о чем заявляет Иран), стоящего на вооружении ВВС...

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«Помните, недавно, очень-очень тихонечко, но увесисто, сказал Путин: «Мы предлагали поработать над ПВО, но они почему-то не проявили интереса». А теперь внимание. Вы слышали, что были сбиты несколько супер-пупер навороченных американских F-35, да? Вы знаете, я слишком много живу на свете журналистики, чтобы сразу съесть эту информацию, не проверив ее достоверность, потому что тут пропаганда же работает, вам любую лапшу на уши повесит.

Пока сам израильский источник публично перед камерой не признался, что да, вот этот супер-пупер американский самолет был сбит из иранской системы ПВО. Но пока сейчас разбираются. Там очень любопытно ответ был дан, а чем сбили: С-400 или же иранской системой аналогичного типа. Вот в чем вопрос», – заявил Баранец.

В Иране заявляли, что сбили пять Ф-35, указывалось даже о пленном летчике, но пока убедительных подтверждений нет. Впрочем, была обнародована одна фотография, но эксперты усомнились в ее подлинности из-за явно непропорционального соотношения размеров самолета на фото и стоящими вокруг людьми.

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