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Австралийская телерадиовещательная корпорация ABC пишет, что Канберра задерживает передачу Украине танков Abrams из-за сопротивления США.

Сообщается, что парк из 49 списанных танков M1A1 Abrams, которые правительство австралийского премьера Альбанезе обещало Украине еще в прошлом году, по-прежнему застрял в Австралии, а представители министерства обороны возлагают вину за задержку передачи на сопротивление со стороны Соединенных Штатов.

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Передача этих танков – часть пакета военной помощи Австралии на сумму 245 миллионов долларов.

«Пентагон еще в прошлом году предостерег Австралию от передачи этих танков из-за логистических затрат и трудностей с их обслуживанием в Украине…Однако в Минобороны Австралии заявили, что преследуют цель выполнить поставку M1A1 Abrams в 2025 году», – отмечает издание.

Теперь представители министерства обороны Австралии, осведомленные о ситуации, утверждают, что процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, поскольку официальное разрешение на экспорт, которое должно быть дано США для передачи машин M1A1 другой стране, еще не получено.

«Мы начинаем сомневаться, что украинцы действительно хотят эти машины, ведь крыша бака — самое слабое место «Абрамса», а это война беспилотников», — сказал один из военных чиновников, пожелавший остаться неназванным, чтобы иметь возможность говорить свободно.

«Существует также обеспокоенность тем, что с учетом возможного заключения мирного соглашения будет неловко иметь танки на борту кораблей посреди океана, а также ощущается нехватка квалифицированного персонала, необходимого для присмотра за активами в море», – говорится в публикации.

Тем не менее, Австралия не теряет надежды. Представитель Министерства обороны сообщил телеканалу ABC:

«Австралия по-прежнему придерживается цели по поставке M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается. Министерство обороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями по передаче имущества, включая доставку и обеспечение».

«Австралия поддерживает Украину. Это подтверждается обязательством Австралии выделить более 1,5 млрд долларов США на поддержку, включая более 1,3 млрд долларов США в виде военной помощи», – добавили в военном ведомстве.

Ныне списанный австралийский парк из 59 танков M1A1 Abrams был приобретен в 2007 году, но так никогда не был развернут в зоне боевых действий. Сейчас этот металлолом на гусеницах заменяют более новым боевым танком M1A2 , который может похвастаться 120-миллиметровой пушкой.