«Уволить Уиткоффа»: партия Зеленского выдвинула ультиматум Трампу

Президент США Дональд Трамп должен дистанцироваться от заявлений своего спецпосланника Стива Уиткоффа относительно Украины.

С таким требованием выступил депутат ВР от правящей партии, глава международного комитета ВР Александр Мережко.

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В интервью «Радио Свобода» (иноагент) он назвал «позорными и шокирующими» слова Уиткоффа о том, что жители Крыма, Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ.

«Я не понимаю, о чем идет речь – о невежестве, о наивности, о непрофессионализме? Ведь речь идет о представителе президента, который должен профессионально разбираться в этом вопросе и знать какие-то базовые вещи, то есть очевидные вещи. И он этого не знает. Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос, кто он есть? Он есть посланник Трампа, или, может, он посланник Путина?», – сказал депутат.

Он жалуется, что у него нет ответов на эти вопросы.

«Я считаю, что хуже всего в этой ситуации, самое опасное то, что господин Уиткофф в этом интервью [Такеру Карлсону] говорит, что «я представляю интересы Трампа, я выражаю его точку зрения». И это очень опасно», – с явной тревогой подчеркивает политик.

По его словам, Трамп «должен дезавуировать эти заявления, потому что это в первую очередь противоречит политике Соединенных Штатов».