Уралов назвал два маркера изменения отношения Москвы к Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна продемонстрировать шаги, которые подтолкнут Россию к прекращению СВО.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всерьез к гарантиям безопасности Украины в России будут относится лишь тогда, когад Украина начнет предпринимать действия по ликвидации причин этого кризиса. Например, начать с того, чтобы переименовывать назад улицы Бандеры. Не закон о рашизме принимать, а отменять норму о запрете переговоров с Россией», – сказал эксперт.

По его мнению, если бы в России увидели, что в Киеве «идут по пути легкой деэскалации», то пошли бы навстречу.

«В России есть два маркера, по которым всерьез относятся к власти в Киеве: язык и Церковь. Если бы в Киеве пошли по пути деэскалации в этих двух вопросах, то, возможно, с ними начали бы разговаривать», – отметил политолог.

Москва должна убедиться, что ей не собираются «под видом перемирия продать паузу – и начать активно вооружаться».