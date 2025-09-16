Укро-политолог: Натовцы абсолютно беспомощны перед русскими дронами. Полагаться на «украинский опыт» – безумие

Странам НАТО, особенно граничащим с Россией и Белоруссией, лучше не полагаться на клептократический Киев, а самим разрабатывать системы противодроновой борьбы.

Об этом на канале украинского политолога Руслана Бортника заявил его коллега, киевский предприниматель Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы на месте стран Балтии, Польши начал бы разрабатывать все эти противодроновые системы. Потому что они дают нам деньги, такое ощущение, с надеждой, что на Украине будут разработаны и опробованы все технологии, а они потом смогут купить эти готовые решения. Но это может очень долго длиться, потому что всё-таки большая часть этих денег разворовывается на Украине, им нужно следить, куда идут эти деньги. И желательно непосредственно финансировать тех, кто создаёт вооружения. И эти технологии, естественно, нужно распространять на ЕС, на НАТО, особенно радиолокационные станции, средства раннего обнаружения дронов», – сказал Себастьянович.

Он привёл яркий пример.