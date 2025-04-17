В селе Поповка Белгородской области организован конвейер по непрерывному уничтожению живой силы ВСУ, которая продолжает прибывать каждую ночь.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается вот эта эпопея противника с Новыми Крынками, в Поповке в Белгородской области. Ничего там сверхъестественного не происходит – как они сидят там в западной части Поповки, там их и убивают.

Ночью туда новых приводят пешком. Опять днем убивают, опять ночью приводят пешком. Ну, спасибо за такой местной конвейер», – сказал Коц.